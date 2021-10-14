Успенская обвинила Собчак в эгоизме за слова после смертельного ДТП

Певица Любовь Успенская раскритиковала пост телеведущей Ксении Собчак, который та опубликовала вскоре после ДТП с ее участием. В своем Instagram артистка отметила, что журналистка в записи больше говорила о себе и деньгах, нежели о погибшей Екатерине Тарасовой.

«Всех надо стараться понять. Я не хотела бы быть на ее месте. Но в этом посте она говорит больше о себе и о деньгах: у меня сотрясение, я волнуюсь, окажем помощь… Деньги не главное, ими невозможно все купить», — написала Успенская.

При этом певица усомнилась в способности Собчак здраво формулировать свои мысли вскоре после ДТП. Она также добавила, что не хотела бы поддерживать приятельские отношения с телеведущей, и призвала задуматься о тех, «кого уже не вернуть».

В своем посте после ДТП Собчак сообщила о полученных травмах, а также заверила, что «не подгоняла водителя».

Авария с участием телеведущей произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Арендованный Собчак Mercedes, за рулем которого был водитель Олег Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП Екатерина Тарасова, пассажирка Volkswagen, скончалась на месте. Впоследствии в отношении Цоя было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.