112: состояние Александра Серова ухудшилось

Состояние певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, ухудшилось, сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что музыканта могут перевести на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который назначают при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

При этом Mash уточняет, что состояние артиста остается тяжелым, но стабильным. По его информации, музыкант находится в реанимации, его легкие поражены на 50-75%, развилась дыхательная недостаточность II степени. Минимальная активность вызывает у пациента одышку, Серов дышит через кислородную маску и находится в сознании.

Течение болезни осложняется сахарным диабетом, который на фоне гормональной терапии перешел в состояние декомпенсации, существует и риск развития у Серова сердечно-сосудистых заболеваний, передает источник.

На прошлой неделе 67-летнего певца госпитализировали с коронавирусом и 75-процентным поражением легких.

Дочь музыканта Мишель написала в Instagram, что ее отец «в надежных руках, под бдительным контролем» проходит интенсивное лечение, и поблагодарила поклонников за поддержку.

Композитор Игорь Крутой попросил поклонников артиста помолиться за него.