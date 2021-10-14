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Скончался актер из «Вечного зова» Валерий Долженков

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Depositphotos

Заслуженный артист России Валерий Долженков, актер московского Театра на Юго-Западе Валерий Долженков скончался в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Артиста не стала в среду, 13 октября. О причинах его смерти не сообщается. Прощание с актером состоится 15 октября.

«Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек», — отметили в театре.

Валерий Долженков родился в 1947 году, в 1972 году он окончил ГИТИС. За период своей карьеры Долженков снялся в 70 работах, в том числе в таких картинах, как «Вечный зов», «Борис Годунов», «Михайло Ломоносов», «Земский доктор» и ряд других.

Ранее сообщалось, что на 41-м году жизни умер актер Руслан Дулич. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила подруга артиста — поэтесса Ирина Блат. По ее словам, Дулич скончался 25 сентября после заражения коронавирусом.

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