Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подтвержден рост самой высокой в мире женщины 22:17
Суд вынес приговор жителю Индии, убившего жену укусом ядовитой кобры 22:12
В ВМС Украины заявили, что терпящему бедствие кораблю «Балта» ничего не... 22:08
В США пообещали предотвратить новую гонку вооружений 22:08
В Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука 22:02
Карпин назвал игрока сборной России, похожего на него по характеру 21:52
Кости самого молодого мамонта нашли на Чукотке 21:50
В Черном море терпит бедствие корабль ВМС Украины 21:48
Терапевт Барвинский связал плохую переносимость вакцинации с нехваткой витаминов 21:46
Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире 21:40

Вышел трейлер «Черного телефона» с Итаном Хоуком

close
100%
Universal Pictures Russia

Студия Universal Pictures опубликовала на Youtube трейлер предстоящего фильма «Черный телефон» в жанре сурвайвал-хоррор по одноименному произведению Джо Хилла — сына «короля ужасов», писателя Стивена Кинга. Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Синистер», «Шесть демонов Эмили Роуз»).

Экранизация расскажет о 13-летнем мальчике, которого похитил серийный убийца в маске. Заложник оказывается в звуконепроницаемом подвале, где находится нерабочий телефон. Неожиданно ему начинают звонить призраки предыдущих жертв, которые помогают ему перехитрить злодея и выбраться живым. Роль главного антигероя исполнит Итан Хоук.

Пользователи в сети уже успели обратить внимание на визуальные отсылки к книге «Оно» Стивена Кинга: «Знакомый желтый плащик»; «Это что-то по типу «Оно»?»; «Посмотреть стоит», «Очередной плагиат «Оно» и «Cинистер».

Мировая премьера триллера состоялся 25 сентября. В российском прокате показ стартует 27 января 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях