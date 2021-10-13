Вышел трейлер «Черного телефона» с Итаном Хоуком

Студия Universal Pictures опубликовала на Youtube трейлер предстоящего фильма «Черный телефон» в жанре сурвайвал-хоррор по одноименному произведению Джо Хилла — сына «короля ужасов», писателя Стивена Кинга. Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Синистер», «Шесть демонов Эмили Роуз»).

Экранизация расскажет о 13-летнем мальчике, которого похитил серийный убийца в маске. Заложник оказывается в звуконепроницаемом подвале, где находится нерабочий телефон. Неожиданно ему начинают звонить призраки предыдущих жертв, которые помогают ему перехитрить злодея и выбраться живым. Роль главного антигероя исполнит Итан Хоук.

Пользователи в сети уже успели обратить внимание на визуальные отсылки к книге «Оно» Стивена Кинга: «Знакомый желтый плащик»; «Это что-то по типу «Оно»?»; «Посмотреть стоит», «Очередной плагиат «Оно» и «Cинистер».

Мировая премьера триллера состоялся 25 сентября. В российском прокате показ стартует 27 января 2022 года.