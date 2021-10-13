Рок-музыканту Жигулину вынесли приговор по делу о педофилии

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении рок-музыканта Станислава Жигулина, признанного виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, процесс проходил в закрытом режиме.

Жигулин вину признал, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Музыканта приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 15 лет.

Также Жигулину назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения у врача-психиатра (сексолога) в амбулаторных условиях.

Рок-музыканта дважды задерживали по подозрению в педофилии, последний раз — в мае 2021 года. Следствие установило, что противоправные действия в отношении несовершеннолетних мужчина совершал в своей квартире на проспекте Маршала Казакова.

Ранее сообщалось, что обвиненного в педофилии актера Струкова уличили в спаивании детей.