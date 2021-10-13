Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Перепутавшее Сергея и Евгения Устюговых норвежское издание принесло извинения 16:13
В КНДР дирижер появился на официальном мероприятии в футболке с Ким... 16:12
Олимпийский чемпион Далалоян: учусь у Макгрегора, как не быть дебилом 16:01
Путин назвал $100 за баррель нефти «вполне возможной ценой» 16:00
Вице-премьер Абрамченко призвала готовиться к появлению климатической миграции 15:59
Качиньский уходит из правительства Польши 15:59
В Краснодаре трое мужчин перепилили оконную решетку и сбежали из психиатрической... 15:57
Вычислена используемая китайскими хакерами критическая уязвимость Windows 15:54
Олимпийская чемпионка Ашрам вспомнила эпизод с потерей предмета на Играх... 15:51
Россия собирается подать заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов ЕС 15:49

Рок-музыканту Жигулину вынесли приговор по делу о педофилии

close
100%
@svichez/Instagram

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении рок-музыканта Станислава Жигулина, признанного виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, процесс проходил в закрытом режиме.

Жигулин вину признал, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Музыканта приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 15 лет.

Также Жигулину назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения у врача-психиатра (сексолога) в амбулаторных условиях.

Рок-музыканта дважды задерживали по подозрению в педофилии, последний раз — в мае 2021 года. Следствие установило, что противоправные действия в отношении несовершеннолетних мужчина совершал в своей квартире на проспекте Маршала Казакова.

Ранее сообщалось, что обвиненного в педофилии актера Струкова уличили в спаивании детей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях