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«Я ее на небо не пустил»: духовник — о самом тяжелом периоде лечения MaкSим

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Global Look Press

Духовник певицы МакSим игумен Лука (Степанов) в программе «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на канале «Спас» рассказал о самом тяжелом периоде лечения знаменитости.

Он напомнил, что звезда находилась в коме, при этом дважды у нее останавливалось сердце. «И то местопребывание ее души, которое для нас таинственно, в эти две-три недели отсутствия с нами – меня тоже интересовало. И когда она уже была в полном сознании, и я причащал ее в последний раз – она сказала, что я ее на небо не пустил», — цитирует kp.ru духовника, вспоминающего рассказы певицы о ее видениях. «Чувствовала легкость, отсутствие телесных страданий, душа жила самостоятельной от тела жизнью. Но ее оборвал мой голос, о том, что на небо ей пока рано. Не готова пока еще», — продолжает Лука.

Игумен добавил, что в июле видел певицу в очень тяжелом состоянии, а в августе она уже пыталась сесть. «Была уже без вот этих пугающих трубок. Как всегда, человек после больницы бывает особенно прозрачен, светел, легок, аскетичен с виду. Марина была в привычной бодрости. Но с какой-то особой окрыленностью. Это неизбежно при кислороде, который подается в кровь, некоторая такая эйфория. Она была очень благодарна», — сказал он, поблагодарив докторов и молившихся за выздоровление звезды поклонников певицы.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня 2021 года. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа МакSим вернулась домой.

Также Лука объяснил, почему МакSим отправилась по святым местам в Крым.

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