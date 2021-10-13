Алексей Панин рассказал, что до него домогался знаменитый советский актер

Российский актер Алексей Панин, известный своим эксцентричным и скандальным поведением, заявил, что в юности до него домогался известный советский актер Андрей Харитонов. Об этом Панин рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, пишет РЕН ТВ.

По словам Панина, это произошло, когда ему было 18 лет.

«В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины», — рассказал артист.

Скандальный актер заверил, что до чего-то серьезного дело не дошло, так как Харитонов испугался, Панин был слишком юн.В это время они снимались в одном фильме.

Панин указал, что тогда еще не понимал знаков внимания, которые ему оказывал Харитонов. При этом актер назвал Харитонова очень интеллигентным человеком. Перед смертью, когда легендарный советский актер тяжело заболел, Панин навестил его.

Ранее стало известно, что мать актера Панина Татьяна Власова умерла после перенесенного коронавируса.