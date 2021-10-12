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Актриса Мария Миронова назвала хрущевки «ужасным ужасом»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская актриса Мария Миронова выразила мнение о «хрущевской» архитектуре Москвы, назвав ее ужасной, сообщает Moskvich Mag.

«Что касается хрущевской архитектуры, я считаю, что это ужас ужасный, а учитывая то, сколько их, с низкими потолками, настроили, как избавляться от хрущевок, я не знаю», — заявила она.

Актриса сообщила, что не любит районы с «хрущевскими» зданиями, а строения «сталинского» времени, периода 1910–1920-х годов, а также высотки «Москва-Сити» считает «классными». Она отметила, что «хрущевки» «уже на ладан дышат», но «их просто так не снесешь и ничем не заменишь».

При этом Миронова призналась, что ей нравится, как выглядят после реставрации дома и парки, а также добавила, что Москва меняется в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что чиновник «Роскосмоса» назвал «скотобазой» жителей хрущевок. По его мнению, жители старых домов будут портить новые здания.

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