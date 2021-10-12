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Полину Гагарину в суде с экс-супругом будет защищать адвокат Пелагеи

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Global Look Press

Представители певицы Полины Гагариной и ее экс-супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, встретились 11 октября в Тверском районном суде Москвы, пишет «СтарХит».

Как рассказали в пресс-службе суда, первое судебное заседание по иску назначено на 3 ноября и пройдет в закрытом режиме. Фотограф хочет определить порядок общения с рожденной в браке дочерью Мией.

Издание утверждает, что интересы Гагариной в суде будет представлять адвокат Филипп Рябченко, защищающий также интересы певицы Пелагеи, которая более года делит имущество с бывшим мужем Иваном Телегиным.

Ранее Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» объяснил, почему в конце 2020 года не дал своей экс-супруге Полине Гагариной увезти их дочь Мию в отпуск. По словам Исхакова, он не был представлен лицам, которые сопровождали бы Гагарину и Мию в поездке.

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