Валерий Гаркалин остается в тяжелом состоянии

Источник в Коммунарке рассказал о состоянии народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного в реанимационное отделение больницы.

Как пишет ТАСС, состояние актера все еще оценивается как «тяжелое». «По-прежнему остается в тяжелом состоянии в реанимации», – рассказал собеседник журналистов.

РЕН ТВ добавляет, что Гаркалин все еще подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и страдает от серьезного поражения обоих легких.

Известно, что летом он привился двумя компонентами препарата «Спутник V», а до этого он вакцинировался «КовиВаком», однако после препарата у актера не выработались антитела. О госпитализации Гаркалина СМИ сообщили 5 октября.

Валерий Гаркалин снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на счету актера около 90 работ на экране. Гаркалин преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.