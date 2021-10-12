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Восстановлено изображение обнаженной женщины под картиной Пикассо

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AP

Изображение обнаженной молодой женщины работы Пабло Пикассо было восстановлено. Оно находилось под другой картиной кисти известного художника «Завтрак слепого». Об этом сообщает телекомпания CNN.

Воссозданием полотна занималась британская компания Oxia Palus. В 2019 году уже эта компания уже восстановила изображения под картиной художника «Старый гитарист». Тогда удалось показать миру рисунок Пикассо женщины в анфас. Изображение получило название «Потерянная женщина» (La Femme Perdue).

Под «Завтраком слепого» женщина изображена в профиль. Картина названа «Одинокая сидящая обнаженная» (Lonesome Crouching Nude).

Изображения отнесли «голубому периоду» творчества Пикассо, тогда именитый мастер только выбирал свой путь в искусстве.

Ранее сообщалось, что жительница Крыма выставила на продажу работу Пикассо за 2 млн рублей.

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