Джаред Лето поучаствовал в митинге антипрививочников в Риме

Фронтмен «30 Second To Mars» Джаред Лето стал свидетелем митинга антипрививочников в Риме, куда прибыл вместе с группой. По словам музыканта, сам он не принимал непосредственного участия в протестах, однако снимал столкновения граждан с полицией на камеру.

«Меня поймали на протестах в Италии. Как понял, это был митинг против введения сертификатов о вакцинации. Попал под слезоточивый газ», — поделился Лето с подписчиками.

9 октября в Риме прошел митинг против обязательного предъявления сертификатов о вакцинации при посещении большинства общественных мест. Ожидается, что сертификация станет обязательной с 15 октября. В ходе волнений полиция применила против митингующих слезоточивых газ и водометы.