Шаляпин заявил, что не собирается оправдываться за смерть жены

Певец Прохор Шаляпин написал в Instagram, что устал от негативных комментариев в свой адрес. По словам артиста, ему «совершенно плевать» на мнение хейтеров и давление со стороны СМИ. Он также подчеркнул, что не собирается оправдываться за смерть канадской супруги Татьяны Клаудии Дэвис, скоропостижно скончавшейся в конце сентября.

«Мне совершенно плевать, что несут хейтеры и какой бред пишут СМИ о моей трагедии. Все, что вы видите во мне, — это не мое, это ваше... Мое — это то, что я вижу в вас. Свою историю я рассказал у Андрея Малахова. Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь — я никому ничего не должен», — подчеркнул музыкант.

Певец также поблагодарил друзей и неравнодушных к трагедии людей за поддержку: «Всем нормальным, со светлой душой и разумом людям и моим настоящим друзьям — большое спасибо за поддержку».

Прохор Шаляпин и бизнесвумен Татьяна Клаудиа Дэвис сыграли свадьбу летом 2021 года в Лас-Вегасе. Вскоре после торжестве супруга артиста заболела коронавирусом, 30 сентября ее не стало.