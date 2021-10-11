Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт рассказал, что россияне имеют право на часть пенсии умерших супругов 04:35
В Москве начали тестировать систему оплаты лицом 04:34
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет... 04:23
В Федерации фигурного катания отреагировали на слова Загитовой о хейте 04:19
Белла Хадид приняла поздравления с 25-летием от звезд и призналась в депрессии 04:07
Роспотребнадзор сообщил об участившихся случаях молочницы в легких 04:00
Карпин рассказал, в какой линии у сборной России проблемы 03:58
Россиян предупредили о наказании за фиктивную регистрацию в квартире 03:55
Военные Дании покажут российским инспекторам боевые возможности нового вооружения 03:49
Врач — о диете Карпина в борной России: любые крайности – это плохо 03:41

Фестиваль российской культуры «Вулкан искусств» стартовал в Италии

close
100%
Ciro De Luca/Reuters

Новый фестиваль российской культуры «Вулкан искусств» пройдет в итальянских городах: Неаполь, Помпеи и Капуа. Об этом пишет ТАСС.

Фестиваль уже открылся в Неаполе. Он должен был пройти в прошлом году, но отменился из-за пандемии коронавируса.

В Италии выступят солисты Мариинского театра, Государственный ансамбль танца «Марий Эл», будут показаны фильмы именитых и молодых российских кинорежиссеров.

Состоится награждение специальным знаком фестиваля «Солнце Неаполя» за вклад в развитие мирового искусства.

Фестиваль «Вулкан искусств» проходит при поддержке министерств культуры и иностранных дел РФ. Мэрии итальянских городов поддержали фестиваль.

Ранее сообщалось, что японский скрипач-виртуоз сыграет на скрипке Страдивари перед врачами Москвы. Кодзи Моришита 12 октября выступит в зале княгини Шаховской театра «Геликон-опера».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях