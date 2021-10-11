Фестиваль российской культуры «Вулкан искусств» стартовал в Италии

Новый фестиваль российской культуры «Вулкан искусств» пройдет в итальянских городах: Неаполь, Помпеи и Капуа. Об этом пишет ТАСС.

Фестиваль уже открылся в Неаполе. Он должен был пройти в прошлом году, но отменился из-за пандемии коронавируса.

В Италии выступят солисты Мариинского театра, Государственный ансамбль танца «Марий Эл», будут показаны фильмы именитых и молодых российских кинорежиссеров.

Состоится награждение специальным знаком фестиваля «Солнце Неаполя» за вклад в развитие мирового искусства.

Фестиваль «Вулкан искусств» проходит при поддержке министерств культуры и иностранных дел РФ. Мэрии итальянских городов поддержали фестиваль.

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