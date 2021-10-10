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Продажи альбомов признанного виновным в торговле людьми R Kelly выросли в пять раз

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Antonio Perez/AP

После признания американского музыканта R Kelly виновным в торговле людьми продажи его альбомов выросли на 517%. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Обвинительный приговор вынес суд присяжных в Нью-Йорке 27 сентября. Всего за неделю с 27 сентября по 3 октября популярность треков R Kelly выросла на 22%, а на 23% возрос интерес к видео с его участием.

Журнал отмечает, что музыка RnB-исполнителя сейчас популярнее, чем четыре года назад.

«В 2017 году в среднем в неделю передавалось около 5,4 миллиона аудиопотоков по запросу (R Kelly — прим. ред.), а в этом году — порядка 6,4 миллиона», — говорится в статье.

Песни R Kelly по-прежнему доступны на большинстве потоковых сервисов, включая Spotify и Apple Music. Однако в среду, 6 октября, компания Google закрыла два официальных аккаунта R Kelly на видеохостинге YouTube.

Ранее бывшая жена музыканта рассказала о годах, проведенных в страхе.

В июле 2019 года R Kelly арестовали и предъявили обвинения в сексуальных преступлениях. По мнению прокуратуры, музыкант причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии и препятствованию правосудию. Суд присяжных признал музыканта виновным в совершении преступлений. Оглашение приговора назначено на 4 мая 2022. Ему грозит до 100 лет лишения свободы.

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