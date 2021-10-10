Волочкова оценила ситуацию с техникой безопасности в Большом театре

Гибель артиста Евгения Кулеша на сцене Большого театра связана с плохой техникой безопасности в учреждении. Такое мнение выразила балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Пятым каналом».

«Я этому не удивлена. Мне не то что очень искренне жаль, — это очень большое горе на самом деле! Я соболезную всем близким человека, который попал в такую ситуацию совершенно невольно. Но вы знаете, это уже такие звоночки, которые говорят о том, что не пора ли поменять руководство Большого театра и поставить туда у руководства тех людей, которые будут заниматься творчеством и следить за тем, чтобы в театре был порядок, а не думать только о деньгах», — сказала балерина.

По ее словам, в театре крайне плохая ситуация с техникой безопасности. Как утверждает Волочкова, это вызвано тем, что при реконструкции учреждения были украдены огромные деньги.

Инцидент произошел во время показа оперы «Садко» в субботу, 9 октября. Погибший — артист мимического ансамбля, ему было 37 лет. Сразу после происшествия зрителей попросили покинуть театр, была начата проверка. Друг Кулеша рассказал, что незадолго до смерти актер думал об увольнении.