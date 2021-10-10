Декорация, упавшая на актера Большого театра, могла привести к еще одной трагедии

Придавившая декорация артиста Большого театра Евгения Кулеша могла привести к другой трагедии. В своем Instagram бывший премьер Большого Николай Цискаридзе выложил сообщение, в котором говорится о проблемах с безопасностью в театре.

«Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей», — написала народному артисту некая Елена.

Она рассказала, что в театре нет техники безопасности, а «Садко» — сложный спектакль, репетиции которого проводились в этом сезоне только два раза.

Женщина выразила надежду, что в произошедшем не обвинят погибшего актера и не найдут крайнего.

Артист Большого театра Евгений Кулеш погиб на сцене во время оперы «Садко». В самом начале представления на него опустилась декорация — 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей.

Коллега Кулеша заявил, что не считает произошедшее несчастным случаем, ведь декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. Он предположил, что актер мог нарушить технику безопасности, не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.

Между тем экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе сообщил о вопиющих нарушениях техники безопасности в культурном учреждении и выразил уверенность, что дело с гибелью актера замнут.