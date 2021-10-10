Друг погибшего на сцене Большого театра артиста рассказал о его желании уволиться

Погибший актер на сцене Большого театра Евгений Кулеш незадолго до трагедии думал об увольнении. Об этом на условиях анонимности рассказал kp.ru друг артиста.

«Женя как-то сказал, что устал 20 лет делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было», — поделился приятель.

Он добавил, что Кулеша хотел давно уволиться, если было бы куда идти.

Артист Большого театра Евгений Кулеш погиб во время представления оперы «Садко». В самом начале представления на него опустилась декорация — 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей.

Коллега Кулеша заявил, что не считает произошедшее несчастным случаем, ведь декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. Он считает, что актер мог нарушить технику безопасности, не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.

Между тем экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе сообщил о вопиющих нарушениях техники безопасности в культурном учреждении и выразил уверенность, что дело с гибелью актера замнут.