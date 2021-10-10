Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок сборной СССР оценил шансы Украины пробиться на чемпионат мира 05:29
Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить о помощи у России 05:21
Талибы* пригрозили США «проблемами для народа» в случае вмешательства... 05:17
На Украине заявили об энергетической зависимости страны от слов Путина 05:17
Гол Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть в овертайме... 04:55
Трамп: Россия и Китай уже изучают брошенные США в Афганистане вертолеты 04:52
Эксперт Бездольный назвал главные угрозы для курса рубля 04:51
Принц Уильям назвал члена королевской семьи, которого считает «угрозой»... 04:48
Фетисов оценил решение WADA отозвать аккредитацию Московской лаборатории 04:45
Диетолог Соломатина рассказала об опасности сочетания обычных продуктов 04:42

Мэттью Макконахи рассказал, собирается ли баллотироваться на пост губернатора Техаса

close
100%
Luke MacGregor/Reuters

Американский актер и уроженец Техаса Мэттью МакКонахи заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора штата только в том случае, если сможет быть «полезным» для избирателей. Об этом он сообщил в эфире подкаста газеты The New York Times.

По словам звезды «Далласского клуба покупателей» и «Настоящего детектива», он не станет баллотироваться только для того, чтобы сместить действующего главу Техаса Грега Эбботта в 2022 году.

«Возможно, я мог бы иметь больше влияния в качестве неформального лидера, чем формального», — сказал Макконахи, имея в виду свою благотворительную деятельность в штате.

Артист подчеркнул, что выступил против недавно принятого в Техасе закона о запрете абортов после шести недель.

Ранее сообщалось, что Федеральная коллегия апелляционного суда восстановила закон штата Техас о запрете большинства видов абортов. По законам штата, делать аборт после шести недель теперь запрещено.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях