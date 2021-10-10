Мэттью Макконахи рассказал, собирается ли баллотироваться на пост губернатора Техаса

Американский актер и уроженец Техаса Мэттью МакКонахи заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора штата только в том случае, если сможет быть «полезным» для избирателей. Об этом он сообщил в эфире подкаста газеты The New York Times.

По словам звезды «Далласского клуба покупателей» и «Настоящего детектива», он не станет баллотироваться только для того, чтобы сместить действующего главу Техаса Грега Эбботта в 2022 году.

«Возможно, я мог бы иметь больше влияния в качестве неформального лидера, чем формального», — сказал Макконахи, имея в виду свою благотворительную деятельность в штате.

Артист подчеркнул, что выступил против недавно принятого в Техасе закона о запрете абортов после шести недель.

Ранее сообщалось, что Федеральная коллегия апелляционного суда восстановила закон штата Техас о запрете большинства видов абортов. По законам штата, делать аборт после шести недель теперь запрещено.