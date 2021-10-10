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«Бывало и бредовее»: Пушков оценил «Марсианина» вслед за Рогозиным

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков вслед за руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным негативно оценил сюжет фильма «Марсианин». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что, «к несчастью» он начал читать книгу, по которой снят фильм, подумав, что это научная фантастика, но быстро бросил.

«Это описание американского космонавта, не имеющего ни чувств, ни психики, ни эмоций - вообще ни одного человеческого качества. Он остался на Марсе, брошенный своей экспедицией, и спокойно живет, выращивая там картошку, смотря видео и не сходя с ума на мертвой планете, на минимальном расстоянии 55.67 млн. км. от Земли. Глупый технологический гимн силе американского духа, у которого нет души», — подчеркнул Пушков.

Он подчеркнул, что в голливудских фильмах бывали ситуации и «бредовее», но «глупее и тупее, чем «Марсианин», найти что-либо трудно».

Ранее Рогозин назвал «чушью» фильм «Марсианин» режиссера Ридли Скотта, основанный на одноименном научно-фантастическом романе Энди Вейера.

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