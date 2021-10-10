Коллега погибшего в Большом рассказал о причине трагедии

37-летний артист Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра из-за собственной ошибки и невнимательности. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на коллегу артиста.

Он уточнил, что не считает произошедшее несчастным случаем, ведь декорация не рухнула, а спускалась, как и положено.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — заявил собеседник издания.

Он уточняет, что Кулеш мог нарушить технику безопасности, не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.

Ранее экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе заявил о вопиющих нарушениях техники безопасности в культурном учреждении и выразил уверенность, что дело с гибелью актера замнут.

Артист Большого театра Евгений Кулеш погиб во время представления оперы «Садко». В самом начале представления на него опустилась декорация — 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей.