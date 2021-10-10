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Цискаридзе рассказал, что происходит в Большом после гибели актера на сцене

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Михаил Метцель/ТАCC

Экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе заявил о вопиющих нарушениях техники безопасности в культурном учреждении и выразил уверенность, что дело с гибелью актера замнут. Об этом сообщает kp.ru.

Цискаридзе отметил, что знал погибшего, это был супруг его коллеги.

«У меня нет сомнений, что погибшего артиста или какого-нибудь рабочего сцены сделают крайним и дело замнут. Такое мы уже проходили: на открытии театра ведь тоже случилась трагедия, помните? И ее замяли», — рассказал Цискаридзе.

Он отметил, что по технике безопасности во время смены декораций на сцене не должно находится артистов. По правилам, этот процесс должны контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера.

Народный артист России подчеркнул, что в Большом «техника безопасности, к сожалению, страдает».

Ранее артист Большого театра Евгений Кулеш погиб во время представления оперы «Садко». В самом начале представления на него опустилась декорация — 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей. В театре сообщили, что механизм декорации сработал в штатном режиме, а очевидцы считают, что причиной трагедии стали ошибочные действия актера.

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