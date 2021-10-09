Очевидцы рассказали подробности о гибели актера в Большом театре

Очевидцы рассказали подробности о падении декорации в Большом театре, в результате которого во время спектакля погиб актер Евгений Кулеш. Об этом пишут «Известия».

Источник рассказал изданию, что декорация была хорошо закреплена и должна была опуститься вплотную к сцене. При этом под ней по неизвестным причинам оказался артист.

По информации правоохранительных органов, Кулеш не расслышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая уже начала опускаться и двигалась со скоростью 1,5–2 м/с.

«В самом начале, когда декорации спускались на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!» Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — рассказал один из зрителей.

Накануне на сцене Большого театра одного из актеров насмерть придавило внезапно упавшей декорацией. Инцидент произошел во время оперы «Садко». После случившегося представление было отменено. По факту инцидента прокуратура Москвы и СК проводят проверки.

Погибший Евгений Кулеш — артист мимического ансамбля, служил в театре почти 20 лет. После падения декорации мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Ранее были опубликованы фотографии с места гибели актера.