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Опубликованы фотографии с места гибели актера в Большом театре

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Прокуратура Москвы/ТАСС

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места гибели артиста во время спектакля в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ).

Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом. На месте находится и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

Накануне на сцене Большого театра одного из актеров насмерть придавило внезапно упавшей декорацией. Инцидент произошел во время оперы «Садко». После случившегося представление было отменено.

Сообщалось, что погибший — артист мимического ансамбля Евгений Кулеш. После падения декорации мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

На месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего. Администрация театра сообщила, что оказывает следствию содействие.

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