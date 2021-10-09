Рогозин рассказал о самочувствии «киноэкипажа» на МКС

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, как чувствуют себя члены съемочной команды на Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в Twitter.

Он пояснил, что накануне с экипажем был проведен сеанс видеосвязи и врачи отметили хорошее состояние здоровья участников космического полета.

«Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе», — подчеркнул Рогозин.

5 октября корабль «Союз МС-19» доставил профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС. Им предстоит снять на МКС фильм «Вызов» о женщине-враче, которой пришлось отправиться на станцию ради спасения космонавта.

«Киноэкипаж» уже отснял на МКС несколько сцен. На Землю члены съемочной группы должны вернуться 17 октября.