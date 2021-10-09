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Источник сообщил о стабилизации состояния Ларисы Гузеевой

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Кадр из передачи/Первый канал

Состояние популярной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, стабилизировалось. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По его словам, артистку не переводили в реанимацию. Все это время она находилась в терапевтическом отделении.

«Правое легкое телеведущей поражено на 60%, левое — на 50%. Температура тела находится в пределах нормы, не повышенная. Однако Гузеева жалуется на одышку», — рассказал источник.

Утром 8 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что состояние госпитализированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось.

Позже появилась информация, что Ларису Гузееву могут подключить к кислородному шлему. По словам пульмонолога Вячеслава Овечкина, «лечение кислородом» может означать применение неинвазивного аппарата искусственной вентиляции легких (без отверстия в горле и погружения в медикаментозную кому) или увеличение потока кислорода с помощью аппаратов с более высоким давлением.

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Коронавирус 2019-nCoV
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