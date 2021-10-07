Якубович назвал враньем слухи о раздельных квартирах с женой

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью Youtube-каналу «Алена, блин!» опроверг информацию о том, что живет раздельно со своей женой Марией. Он подчеркнул, что уже привык к слухам о его якобы романах и любовницах.

«Абсолютное вранье! — сказал Якубович. — 22 года назад мне подарили участок, я забыл про него. Тогда мне приятели сказали: «Либо ты сам стройся, либо мы тебе построим». Они пригнали технику, вырыли котлован и постепенно за 20 лет мы построили дом. Но по сегодняшним временам с моей работой я просто не в состоянии каждый день ездить туда-обратно. Когда у меня запись, спектакль или что-то еще, то я остаюсь ночевать в Москве. А так, живу за городом с женой».

Мария Якубович — третья жена телеведущего. Пара в браке уже больше 20 лет, несмотря на разницу в возрасте в 18 лет.