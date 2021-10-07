Джастин Бибер может стать отцом в 2022 году

Поп-исполнитель Джастин Бибер в новом документальном фильме для стримингового сервиса Amazon Prime намекнул, что может стать отцом уже в 2022 году.

В картине Justin Bieber: Our World его супруга, модель Хейли Бибер, спрашивает артиста о его планах на 2021 год. «Хочу ставить перед собой цели и весело их добиваться, и чтобы семья была на первом месте. Надеюсь, мы обзаведемся потомством. Начнем попытки в конце 2021 года?» — спросил он жену.

Также в документалке он размышляет о тяготах жизни знаменитостей. «Постоянно задаешь себе вопрос: почему? Почему я им пою? Это чтобы мне было хорошо или чтобы им было хорошо?» — цитирует 27-летнего артиста The Sun.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер начал продавать готовую к употреблению марихуану.