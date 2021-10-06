Бородина ответила на вопрос о сравнениях с Бузовой

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram, как реагирует на сравнения с бывшей коллегой по «Дому-2» Ольгой Бузовой. Она сочла «идиотским» мнение, что стала участницей шоу «Ледниковый период» из-за певицы, ранее выступавшей на проекте.

«Что тут сравнивать, два абсолютно разных человека. Нет плохих и хороших, просто разные, — заявила телеведущая. — Пишут про «Ледниковый период», а что про «Танцы со звездами» тогда не пишете? Я там раньше была и ведущей раньше пришла. Это же идиотизм».

Свой ответ Бородина сопроводила кадром из диснеевского мультфильма «Русалочка», на котором героиня закатывает глаза вверх. Ведущая также призналась, что не понимает, почему подписчики так часто достают ее подобными вопросами.

Ранее Бородина раскритиковала стиль Бузовой, попросив не сравнивать ее с коллегой.