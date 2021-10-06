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Вдова Караченцова устроила скандал на шоу Малахова

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина устроила скандал на съемках шоу Андрея Малахова, сообщает «Собеседник».

Поргиной не понравилось поведение телеведущей Елены Старостиной, назвавшей вдову артиста «токсичной» и агрессивной. «Я – агрессивная? Просто противно вас слушать! Что ж вас так все распирает? Боже! Мама родная, уважайте других!» — негодовала Поргина.

В итоге Старостина ушла из студии. «Смешно было: она не давала никому говорить. Я у нее спрашиваю: «Почему вы кричите? Давайте другим сказать хоть слово!». В ответ она начала меня оскорблять! Назвала меня хейтером. А я даже таких слов не знаю! Что это значит?» — поделилась Поргина после шоу, отметив, что Старостина «вышла, словно главная героиня» и «всех затыкала». «Нехорошо себя так вести. Она грубая! Грубиянка», — резюмировала артистка.

Ранее вдова Караченцова рассказала о поцелуе с Бельмондо.

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