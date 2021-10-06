Вдова Караченцова устроила скандал на шоу Малахова

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина устроила скандал на съемках шоу Андрея Малахова, сообщает «Собеседник».

Поргиной не понравилось поведение телеведущей Елены Старостиной, назвавшей вдову артиста «токсичной» и агрессивной. «Я – агрессивная? Просто противно вас слушать! Что ж вас так все распирает? Боже! Мама родная, уважайте других!» — негодовала Поргина.

В итоге Старостина ушла из студии. «Смешно было: она не давала никому говорить. Я у нее спрашиваю: «Почему вы кричите? Давайте другим сказать хоть слово!». В ответ она начала меня оскорблять! Назвала меня хейтером. А я даже таких слов не знаю! Что это значит?» — поделилась Поргина после шоу, отметив, что Старостина «вышла, словно главная героиня» и «всех затыкала». «Нехорошо себя так вести. Она грубая! Грубиянка», — резюмировала артистка.

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