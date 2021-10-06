Представитель вдовы Талькова оценила новую версию убийства музыканта

Пресс-секретарь вдовы музыканта Игоря Талькова Ирина Красильникова оценила предположение российского актера Николая Лещукова о том, что известного исполнителя мог случайно убить директор и охранник певицы Азизы Игорь Малахов из-за бытового конфликта на концерте.

Она напомнила, что единственным обвиняемым по делу об убийстве певца был назван его концертный директор Валерий Шляфман. «Все время идет противодействие официальному выводу следствия, который озвучил следователь в 1992 году. Он вышел к СМИ и заявил, что единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова, был Шляфман. Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет», — цитирует Красильникову РЕН ТВ.

Она также уточнила, что по возобновленному делу ведутся следственные действия.

Тальков был убит 6 октября 1991 года перед концертом у входа на сцену дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Баллистическая экспертиза подтвердила выстрел из оружия, которое в тот момент находилось в руках концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. Однако, по версии свидетелей, тот лишь пытался защитить Талькова в потасовке с Малаховым.

После произошедшего Малахова объявили во всероссийский розыск, но он добровольно сдался милиции. Через несколько месяцев с охранника сняли обвинения в умышленном убийстве. Следствие пришло к выводу, что Талькова застрелил Шляфман. В марте 1993-го уголовное дело приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия. Оружие, которым был убит Тальков, до сих пор не найдено. Потерпевшей по уголовному делу признали мать артиста Ольгу Талькову, которая умерла в 2007 году.

Ранее сообщалось, что друг Талькова назвал нереалистичной версию об убийстве певца телохранителем Азизы.