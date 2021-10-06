Группа «ДДТ» впервые выпустит альбом с помощью краудфандинга

Культовая российская рок-группа «ДДТ» после экономически неблагополучного пандемийного года предложила своим поклонникам оформить предзаказ будущего альбома. Как пишет Planeta.ru такая возможность появилась на одной из краудфандинговых платформ.

За несколько часов было собрано свыше 800 тыс. руб, проект поддержали 347 раз. Сбор средств завершится через 100 дней.

Музыканты отметили, что в 2020 году они сыграли один концерт, а в 2021 году — четыре. Этот год не позволил им собрать средства на запись нового альбома. Они впервые воспользовались краудфандингом.

Ранее сообщалось, что мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, Фания Акрамовна скончалась в Уфе в возрасте 94 лет.