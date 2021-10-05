Космонавт Новицкий показал, как с МКС выглядел полет «киноэкипажа»

Космонавт Олег Новицкий показал, как с борта МКС выглядел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», на борту которого находился первый в истории России «киноэкипаж».

Он опубликовал в Instagram фото следа, хорошо различимое в космическом пространстве. «Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через 3 часа!» — написал он.

Российский «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал с космодрома Байконур к МКС 4 октября. Примерно через девять с половиной минут «Союз МС-19» достиг околоземной орбиты и взял курс на МКС. Стыковка со станцией произойдет примерно через 3 часа 17 минут с момента взлета.

Открытие люков и переход экипажа на борт станции запланировано на 17:05. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток.

Экипаж займется съемками первого художественного фильма в космосе «Вызов» — картине о женщине-медике, которой пришлось срочно отправиться в космос, чтобы помочь космонавту.

Ранее в NASA назвали безупречным запуск «Союз МС-19» с «киноэкипажем» на борту.