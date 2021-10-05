В ГИТИСе рассказали о состоянии госпитализированного Гаркалина

В ГИТИСе подтвердили, что преподающий в учебном заведении актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА «Новости». Коллеги уточнили, что артист чувствует себя хорошо.

О том, что 67-летний народный артист России был доставлен в больницу с положительным тестом на коронавирус и поражением легких, оцененным в 25–50%, стало известно 5 октября.

В августе Гаркалину также пришлось прибегнуть к медицинской помощи. По данным СМИ, актер отдыхал в заведении, где упал и получил травму головы. После Гаркалин сообщил о том, что прекрасно себя чувствует, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Прекрасно я себя чувствую! Перестаньте меня проверять. Все в порядке, я счастлив, что живу на этой земле!»— пошутил Гаркалин.

Валерий Гаркалин снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету около 90 работ на экране. Актер преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.