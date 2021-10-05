Рогозин назвал полет «киноэкипажа» в космос особой миссией

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал полет киноэкипажа с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на МКС особой миссией, пишет ТАСС.

Эта миссия, по его словам, позволит одновременно привлечь в космическую отрасль лучших из лучших и отработать технологии подготовки космонавтов. Эмоциональное состояние участников космического полета глава Роскосмоса перед полетом оценил как штатное.

Пуск ракеты назначен на 11:55 по московскому времени. Предполагается, что через девять с половиной минут «Союз МС-19» достигнет околоземной орбиты и возьмет курс на МКС. Стыковка со станцией произойдет примерно через 3 часа 17 минут с момента взлета. Открытие люков и переход экипажа на борт станции запланировано на 17:05. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток. Экипаж займется съемками первого художественного фильма в космосе «Вызов».

Ранее сообщалось, что киноэкипаж исполнил «гагаринскую» традицию на пути к стартовой площадке.