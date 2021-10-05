Джастин Бибер начал продавать готовую к употреблению марихуану

Певец Джастин Бибер начал сотрудничать с компанией из Калифорнии Palms, которая специализируется на готовой к употреблению марихуане, сообщает Bloomberg.

Певец в партнерстве с компанией будет продавать товар с названием Peaches в честь песни из последнего альбома Бибера.

«Я фанат Palms и их труда. Компания делает каннабис доступным и помогает дестигматизировать его употребление. Это помогает многим людям, которые считают его полезным для своего психического здоровья», — сказал артист.

Бибер рассказывал о том, как давление ранней славы и употребления наркотиков повлияло на его собственные проблемы с психическим здоровьем. Певец признался, что попробовал марихуану, когда ему было 12 или 13 лет, а в конечном итоге почувствовал себя зависимым от нее, но добавил, что не у всех такой опыт.

Ранее сообщалось, что поп-певец Бибер побил рекорд на платформе Spotify, заработав 83,3 млн ежемесячных слушателей и удерживая наибольшее количество ежемесячных слушателей в истории стриминга.