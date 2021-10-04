Мединский заявил, что Достоевского не надо навязывать школьникам

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что изучение произведений писателя Федора Достоевского не нужно навязывать в школе. Об этом он сообщил на презентации журнала «Историк», посвященного 200-летию со дня рождения писателя, передает ТАСС.

«Показать это [произведения Достоевского — прим. «Газеты.Ru»] как такую заманчивую интеллектуальную вершину, к которой надо стремиться <...> Это не значит, что его не надо проходить, но делать это надо совершенно по-другому», — сказал он.

Ранее Мединский заявил, что необходимо модернизировать систему единого государственного экзамена и ввести обязательный ЕГЭ по истории. При этом Мединский подчеркнул, что ЕГЭ не может быть единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках.

По его словам, история «не менее важный предмет, чем математика и русский язык».