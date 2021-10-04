«Невесомость есть невесомость»: Пересильд — об изменениях внешности в космосе

Актриса Юлия Пересильд, которая исполнит главную роль в фильме «Вызов», прокомментировала возможные изменения во внешности, которые могут ожидать ее во время съемок в космосе.

По словам Пересильд, «это больной вопрос». №На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость, и что-то мы не сможем изменить», — цитирует РИА «Новости» Пересильд, высказавшуюся на пресс-конференции, посвященной запуску корабля «Союз МС-19».

На 5 октября 2021 года с космодрома Байконур запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». В экипаж войдут Шипенко, актриса Юлия Пересильд и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров — он будет руководить полетом на орбитальную станцию в корабле. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток.

Опытные космонавты предупреждают, что в дороге новички могут столкнуться с мигренями, отеками и тошнотой.