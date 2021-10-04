Дочь Юлии Началовой сменила имидж и завела блог

Наследница певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина завела аккаунт в Instagram. На своей странице Вера Алдонина опубликовала фотографию в спортивном бомбере и изящных очках, которые ранее не носила. Подлинность аккаунта 14-летней девочки подтвердила ее бабушка Таисия Началова. Она сделала репост фотографии внучки себе в сторис.

«У Верочки появилась своя страничка», — написала бабушка.

В комментариях пользователи отметили, что с годами Вера становится похожа на свою маму.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.

В августе отец певицы Виктор Началов рассказал, как семья пережила смерть артистки.