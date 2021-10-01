Директор Прохора Шаляпина объяснила, почему он не простится с умершей женой

Директор певца Прохора Шаляпина Анна Бычкова в беседе с телеканалом «Звезда» объяснила, почему артист не сможет проститься со скончавшейся в США женой Татьяной Дэвис.

Дело и в том, что он не может приехать, и в коронавирусных ограничениях — к телу нельзя будет подойти. «Понятно, что это далеко. Во-вторых, человек умер от ковида — ему не дадут даже подойти. В Москве, по крайней мере, не разрешают даже близко подходить. Он переживает — как и любой человек переживает смерть близкого человека», — уточнила Бычкова.

42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса после двух месяцев болезни. Сперва она пробовала лечиться дома, но в середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Дэвис с COVID-19. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она умерла не приходя в сознание. Новость о смерти супруги застала Шаляпина в России, куда тот улетел по работе.

Ранее стало известно, что Шаляпин может отказаться от многомиллионного наследства своей скончавшейся жены Татьяны Клаудии Дэвис.