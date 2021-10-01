Учительница Niletto не смогла разобрать слова его хита «Любимка»

Завуч екатеринбургской школы №7, где учился рэпер Niletto (настоящее имя Данил Прытков), призналась, что не сразу смогла разобрать слова одного из его главных хитов «Любимка».

Лариса Валерьевна была классным руководителем Niletto с 7 по 11 классы, гордится учеником и всегда слушает его новые песни, но не все слова в них понимает. «Больше всего мне все-таки нравится «Любимка». Она такая подвижная, легкая, это песня для отдыха, для души. Хотя, честно говоря, я не все слова поняла сразу, смотрела в караоке специально, чтобы прочитать текст», — цитирует педагога kp.ru.

Кроме того, учителя ждут от Niletto трека про школу. «А недавно написала ему: «Когда песня про школу выйдет? Про маму уже вышла песня, теперь про школу надо», — говорит Лариса Валерьевна.

1 октября Niletto исполняется 30 лет. По данным журнала Forbes, в год Niletto зарабатывает около $3 млн, а корпоратив с его участием стоит около $1,5 млн.

Ранее сообщалось, что Niletto был одним из кандидатов на замену выбывшему из шоу «Ледниковый период» по состоянию здоровья Давиду Манукяну.