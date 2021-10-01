Друг Прохора Шаляпина рассказал, как артист переживает смерть супруги

Друг российского певца Прохора Шаляпина рассказал, как артист переживает смерть супруги Татьяны Дэвис, накануне стало известно, что женщина скончалась от коронавируса. Об этом сообщает Life.

«Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за ковида, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу. Не описать его состояние сейчас, он подавлен как никогда», — рассказал актер Георгий Кирьянов.

Он также призвал тех, кто не верил в болезнь Дэвис и называл сообщения об этом PR-ходом, позвонить Шаляпину и извиниться.

По словам Кирьянова, Татьяна она ушла из жизни, не выходя из комы. У родителей Дэвис также был выявлен коронавирус, однако они перенесли болезнь не в тяжелой форме.

Супруга российского певца Прохора Шаляпина — канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Дэвис — скончалась от коронавируса. Об этом в Instagram 30 сентября сообщил сам музыкант.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить. Но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — написал артист.

В середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Дэвис с COVID. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ей было 42 года.