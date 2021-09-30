Дава чувствовал себя маньяком после поста Бузовой об избиении

Блогер Дава (Давид Манукян) рассказал на YouTube-шоу «Не бабские истории», что после слов Ольги Бузовой об абьюзе и избиении с его стороны почувствовал себя маньяком. Он предположил, что телеведущая написала пост о нем из-за «обиды, безысходности и неприятия ситуации».

«Я спросил у нее: «Зачем ты это сделала»? Она ответила: «Я жалею об этом каждый день». Я после этого заходил в торговый центр, на меня смотрели девушки — и мне было неловко. Я себя ощущал как маньяк. Как чувак, который уничтожает девушек, — сказал Дава. — Я Оле потом сказал: «Ты видела девушку, которой изменяют и которую бьют? Ты же знаешь, что я тебе не изменял». «Да, знаю», — ответили мне».

Бывший возлюбленный Бузовой отметил, что просил ее расстаться «по-человечески».

«Я пять раз говорил: «Давай расстанемся. Я вижу, что ты со мной несчастлива. Я несчастлив. Я тебя люблю и не могу видеть, как ты мучаешься. Давай по-человечески сядем и из уважения к подписчикам это сделаем». В итоге все пришло к тому, что нужно было хайпануть на этом», — добавил он.

Бузова и Дава начали встречаться в 2019 году после съемок клипа на песню «Лайкер», в котором они сыграли пару. Артисты были вместе полтора года. После расставания Бузова обвинила Даву в абьюзе и намекнула на то, что он поднял на нее руку.