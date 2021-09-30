Королева ответила Азизе на просьбу подарить ей свою яйцеклетку

Наташа Королева поддержала Азизу в желании стать матерью и рассказала, что современные технологии могут помочь ей справиться с бесплодием. Однако в разговоре с «Собеседником» певица не стала отвечать на вопрос, готова ли она поделиться своей яйцеклеткой.

«Желание Азизы родить ребенка — это прекрасно! Мы живем в такое время, что технологии позволяют сделать счастливыми семьи, для которых приговор врачей — бесплодие — звучит не так страшно! Я от всей души желаю, чтобы у Азизы с мужем все получилось, и в их семье наступило долгожданное пополнение», — сказала Королева.

Азиза призналась, что готова «упасть в ноги» артистке, чтобы та поделилась своей яйцеклеткой. Также она добавила, что хочет сама вынашивать плод без обращения к суррогатной матери.

«Буду вынашивать сама, без помощи суррогатных матерей. У нас на Востоке так принято! Для меня главное, чтобы я знала, чьи яйцеклетки. Наташа — прекрасный человек, она умная, порядочная. Лучшей кандидатуры мне не найти!», — подчеркнула Азиза.

Ранее Королева рассказала, что пожертвовала другу из США свою яйцеклетку для суррогатного материнства. В итоге у него родилась девочка. Исполнительница призналась, что в качестве благодарности друг подарил ей 50 биткоинов.