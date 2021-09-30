Студия Disney выпустила русский трейлер мультфильма «Энканто»

Новый локализованный трейлер мультфильма «Энканто» (Encanto) вышел на YouTube-канале Disney Россия.

Премьера американо-колумбийского мультипликационного фильма запланирована в России на 25 ноября.

Сюжет фильма расскажет о латиноамериканской семье, проживающей в местечке Энканто в горах Колумбии. Обитатели дома знают легенду том, что давным-давно особая свеча с помощью магии создала для бедных беженцев Мадригалов волшебный дом Каситу. От испанского Casita - домик.

Все члены семьи, кроме главной героини Мирабель, имеют какой-либо особый дар: понимать язык животных, сверхсилу или способность исцелять.

Однажды Касита начинает разрушаться, а сверхсилы теряться. Мирабель отправляется спасти волшебство.

В качестве режиссера и сценариста мультипликационного фильма выступил Джаред Буш. Он уже известен по «Зверополису», мультфильмам «Райя и последний дракон» и «Моана».

Над озвучением работали Стефани Беатриз, Дайан Герреро, Уилмер Вальдеррама и другие.

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