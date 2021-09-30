В Кремле заявили, что запрет изображений нацистов не должен касаться произведений культуры

Поправки в закон о запрете изображать нацистских преступников не должны касаться культурных, образовательных, научно-просветительских и контрпропагандистских произведений. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам первого заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению, которое возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Минюсту России, Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету предложно совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским книжным союзом выработать «рекомендации по применению норм [данного] федерального закона», доведя их «до отраслевого сообщества.

16 июня Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, по которому запрещается демонстрировать изображения нацистов. 1 июля закон подписал президент РФ Владимир Путин.