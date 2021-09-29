«Мне и так страшно»: Гузеева впервые после госпитализации вышла в соцсети

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала первый после госпитализации с коронавирусной инфекцией пост в Instagram.

В нем она попросила не беспокоить ее семью. «Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной», — написала она. «Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно», — упрекнула она прессу за излишнее внимание к себе.

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева отказалась от проведения процедуры переливания плазмы от донора, переболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.

62-летнюю народную артистку России Ларису Гузееву госпитализировали вечером 26 сентября. Врачи подтвердили у нее коронавирусную инфекцию. Источник в медицинских кругах рассказывал, что у звезды «сильный стресс», она находится в тяжелом состоянии, и в больнице ей якобы дают успокоительные средства.