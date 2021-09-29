Исхаков объяснил, почему запретил Гагариной вывозить дочь за границу

Фотограф Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» объяснил, почему в конце 2020 года не дал своей экс-супруге Полине Гагариной увезти их дочь Мию в отпуск.

По словам Исхакова, он не был представлен лицам, которые сопровождали бы Гагарину и Мию в поездке. «Это не вопрос доверия. Обычная этика подразумевает, что если я возьму дочь и условную подругу и полечу отдыхать, Полина на это сквозь пальцы не посмотрит. Мне нужно познакомиться, представиться, увидеть, что человек в порядке и он окей», — заявил он.

Также Исхаков высказался категорически против общения Мии с человеком, роман с которым СМИ приписывают Гагариной. «Я не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью, влиял на нее или мог повлиять, и вообще как-то взаимодействовал. Та информация, которую я получаю, дает мне право категорически быть против этого», — сказал он. Вероятно, он имеет в виду саунд-продюсера Владимира Чиняева.

В декабре 2020 года Исхаков подал заявление на запрет выезда Мии за пределы России. Он объяснял это тем, что «отправил запрос» о том, куда, с кем и на какой срок улетает его дочь, но ответа не получил. В социальных сетях он писал, что «Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты», ссылался на пандемию и на то, что его дочь в поездке может сопровождать «человек с неизвестным статусом».

Также Исхаков объяснил Собчак, почему судится с Гагариной.