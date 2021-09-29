«Постоянное давление»: рэпер Face пожаловался на отмену нескольких концертов

Рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) в Instagram пожаловался на отмену нескольких концертов его гастрольного тура.

Он сообщил, что некоторые из его концертов не могут быть проведены, в частности пожаловавшись на давление на организаторов в Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Казани. «Вот уже пять лет на мои выступления оказывается постоянное давление всех возможных инстанций, но подавляющее большинство концертов так или иначе удавалось проводить. Но не в этот раз», — написал он.

По словам рэпера, концерты в Красноярске и Новосибирске уже отменены. «Формулировка везде одна и та же – «вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей», — говорит Face.

Он уточняет, что организаторам якобы звонят из администраций городов, из местных минкультов и ФСБ. «Звонки эти сводятся к угрозам создания концертным площадкам ряда проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций – Роспотребнадзор, пожарники, имя им легион», — рассказывает Дремин.

Ранее сообщалось, что вместо концерта Моргенштерна в Казани пройдет хоккейный матч.