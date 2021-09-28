Источник раскрыл подробности о состоянии госпитализированной Ларисы Гузеевой

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую ранее госпитализировали с подозрение на коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

«Гузеева лежит в восьмой терапии, у нее состояние тяжелое, но не реанимационная больная, в больницу поступала без температуры, жалобы на одышку, по анализам не так все плохо, у нее пневмония небольшой степени и ковид»,— сказал источник.

По словам собеседника издания, самочувствие у актрисы очень плохое, врачи назначали ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

В ночь на 27 сентября стало известно, что Ларису Гузееву доставили на машине скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Врачи подтвердили у нее коронавирусную инфекцию. Утверждалось, что телеведущая находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах рассказывал, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства.